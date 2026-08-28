Скончался король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V Фото: Per Ole Hagen/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет, информирует в пятницу королевский дворец.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что Его Величество король Харальд скончался", - говорится в сообщении.

Монарх умер в больнице в Осло в пятницу.

В последние дни его состояние здоровья ухудшилось, он находился в больнице, а его обязанности взял на себя кронпринц Хокон.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года у наследного принца Улафа, впоследствии ставшего королем Улафом V, и принцессы Марты Шведской. Также у пары родились две дочки - Рангхильда Норвежская и Астрид Норвежская. Харальд V стал первым за 567 лет принцем, родившимся в Норвегии, а не за границей.

В 1940 году королевская семья покинула Норвегию после вторжения немцев и жила в Вашингтоне. В 1945 году принц вернулся в Норвегию, где учился в университете в Осло и в военной академии. С 1960 года обучался в Оксфорде.

В 1968 году женился на Соне Харальдсен, с которой встречался на протяжение девяти лет. Из-за ее некоролевского происхождения Улаф V не хотел одобрять свадьбу, однако Харальд V пригрозил, что откажется от права на престол, и король уступил кронпринцу. У пары родились дочь Марта Луиза Норвежская и сын Хокон.

В 1990 году Улаф V заболел, после чего его полномочия взял на себя его сын. После кончины короля в 1991 году Харальд V взошел на престол. С 1884 года обязанности короля в Норвегии в основном - церемониальные.

Харальд V, как и его отец, увлекался парусным спортом, неоднократно получал награды. Также был заядлым охотником и рыбаком.

Король способствовал обеспечению большей открытости королевской семьи для норвежской общественности и норвежских средств массовой информации.

В 2015 году стал первым царствующим монархом в мире, посетившим Антарктиду, в том числе Землю королевы Мод.

В начале 2000-х король лечился от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2024 году ему установили кардиостимулятор.