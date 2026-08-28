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Токаев заявил, что СБ ООН перестал выполнять миссию по глобальной безопасности

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН прекратил выполнять миссию по обеспечению глобального и регионального мира, а крупные страны перестали доверять друг другу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Происходящие в мире беспрецедентные события носят лавинообразный, несистемный, хаотичный, трудно предсказуемый характер. Эти катаклизмы вовлекли в свою орбиту практически все страны и народы. Государства, особенно крупные страны, по сути, перестали доверять друг другу, что пагубно отразилось на деятельности ООН и ее институтов. Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности", - сказал Токаев, выступая в пятницу на открытии первой сессии курултая первого созыва.

"На этом неблагополучном фоне на первый план стали выходить региональные международные организации, их роль ощутимо возросла. Более заметными на мировой арене стали государства, которые принято называть "средними державами". К этой категории стран отнесен Казахстан", - сказал Токаев.

Он также отметил, что в нестабильном мире набрала силу относительно новая тенденция. Стремительное развитие получили цифровые технологии и искусственный интеллект.

"Конечные и даже промежуточные результаты данного процесса носят дискуссионный характер, порой непонятны даже тем, кто разрабатывает эти технологии. Например, высказан прогноз о замене ядерного оружия инструментами искусственного интеллекта уже в обозримом будущем", - добавил президент.

По его мнению, все это подтверждает отсутствие закономерностей и логики в мировом развитии со всеми тяжелейшими последствиями для будущих поколений.

Касым-Жомарт Токаев ООН Казахстан СБ ООН
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