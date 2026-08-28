Китай за четыре года инвестировал в экономику Киргизии $1,85 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций из Китая в Киргизию без учета оттока составил за 2021-2025 гг. около $1,85 млрд, сообщил заместитель председателя кабинета министров страны Эрлист Акунбеков на киргизско-китайском инвестиционном форуме в пятницу .

"Согласно статистическим данным, за 2021-2025 годы объем прямых иностранных инвестиций из Китая без учета оттока составил порядка $1,85 млрд", - сообщил Акунбеков.

По его словам, одним из основных проектов нового этапа сотрудничества является железная дорога Китай - Киргизия - Узбекистан, которая формирует экономический коридор между Китаем, Центральной Азией и дальнейшими рынками, создавая возможности для логистики, индустриальных парков и экспортно ориентированных производств.

В ходе форума был рассмотрен переход от торговой модели к инвестиционному и производственному сотрудничеству. "Имеются особые возможности для привлечения новых инвестиций в сферы промышленности и локализации производства, энергетики и "зеленой" экономики, сельского хозяйства и переработки, цифровизации и инноваций", - отметил Акунбеков.