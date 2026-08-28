Трамп назвал себя единственным величайшим президентом США

Дональд Трамп Фото: Mike Kropf/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посчитал себя единственным величайшим лидером страны в составленным им же самим рейтинге.

Трамп опубликовал в пятницу в соцсети Truth Social рейтинг президентов США, в котором поместил только себя в категорию "величайшие".

К великим лидерам он отнес Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона.

Близки к величию, согласно рейтингу Трампа, были Теодор Рузвельт, Гровер Кливленд, Джон Адамс и Джеймс Нокс Полк.

Далее идет список посредственных президентов, потом - президентов уровнем ниже среднего, и замыкают рейтинг президенты, деятельность которых, по мнению Трампа, обернулась провалом: Барак Обама, Джо Байден, Улисс Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.

В списке представлены далеко не все президенты в истории страны. Так, Трамп не стал включать в рейтинг и сравнивать себя с другими президентами-республиканцами, относительно недавно находившимися у власти - Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем-старшим и Джорджем Бушем-младшим.