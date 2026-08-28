Большинство граждан Южной Кореи выступили за получение страной ядерного оружия

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Большинство южнокорейцев считает, что их страна должна обладать ядерным оружием, сообщает в пятницу "Ренхап".

По данным опроса Gallup Korea, за обладание таким арсеналом высказались 65% респондентов, против этой идеи выступили 30% опрошенных. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Вместе с тем, южнокорейцы не думают, что КНДР может начать войну: об этом заявили 55% респондентов. При этом 39% заявили, что такая угроза все же существует.

В связи с этим в Gallup Korea отметили, что многие респонденты рассматривают ядерное оружие как стратегический сдерживающий фактор.

Опрос проходил с 25 по 27 августа, в нем приняли участие 1 001 человек.