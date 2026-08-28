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Самолет FlyArystan загорелся в аэропорту Алма-Аты

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самолет FlyArystan загорелся в аэропорту Алма-Аты в пятницу, один сотрудник группы Air Astana был травмирован, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

"Группа Air Astana подтверждает, что 28 августа в международном аэропорту Алматы в ходе плановых технических работ на воздушном судне FlyArystan произошел производственный инцидент. Во время проведения работ произошло локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано экстренными службами аэропорта. Сотрудник группы Air Astana получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен из больницы", - сообщили в пятницу в авиакомпании Air Astana.

По данным Air Astana, на момент ЧП пассажиров и членов экипажа на борту воздушного судна не было.

В настоящее время воздушное судно временно выведено из эксплуатации, проводится оценка степени повреждений и ремонтные работы.

"Группа Air Astana совместно с международным аэропортом Алматы устанавливает обстоятельства произошедшего производственного инцидента", - добавили в компании.

FlyArystan - казахстанский лоукостер, 100%-ная дочерняя компания группы Air Astana. Свою деятельность начал в мае 2019 года. Авиакомпания выполняет рейсы по обширной маршрутной сети и располагает современным парком воздушных судов Airbus A320 с базами в Алматы, Астане и Актау.

Маршрутная сеть FlyArystan включает в себя внутренние и международные направления, а также чартерные маршруты.

Казахстан FlyArystan Air Astana
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