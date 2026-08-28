Трамп опубликовал изображение, где Ормузский пролив отмечен как одна из территорий США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разместил в пятницу в соцсети Truth Social изображение, на котором Ормузский пролив представлен как одна из территорий США.

В публикации с подписью "территории США" изображены флаги территории Гуам, Виргинских островов, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико, острова Уэйк, американской столицы - Вашингтона, Американского Самоа, Маршалловых островов и Федеративных Штатов Микронезии. В верхней части изображения изображения видна и карта Ормузского пролива.

Ранее в августе Трамп заявил, что может объявить Ормузский пролив "территорией США". Он уже публиковал в соцсетях карту "новой территории" страны, но без упоминания тех территорий, которые официально действительно входят в состав страны.

Власти США в последние месяцы регулярно заявляют о контроле над этим стратегически важным проливом. Иранская сторона, в свою очередь, периодически опровергает эти утверждения.