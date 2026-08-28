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Швеция направит в Финляндию истребители и корабли для патрулирования границы с РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Швеции в ближайшем будущем направят в Финляндию истребители Gripen и военные корабли для патрулирования опасных районов вдоль финско-российской границы, сообщил в пятницу шведский общественный вещатель SVT.

Издание также не исключает, что может возникнуть потребность в отправке осенью противодроновых подразделений. SVT отмечает, что шведское правительство приняло решение о военной поддержке по просьбе Финляндии.

"Сотрудничество со Швецией дополнит национальные усилия Финляндии. Таким образом, страны несут ответственность за безопасность своей непосредственной территории и восточной границы НАТО", - говорится в пресс-релизе министерства обороны Финляндии в пятницу.

"Авиационное и морское сотрудничество уже является неотъемлемой частью нашего двустороннего и северного сотрудничества. Естественно, что теперь мы развиваем его через сотрудничество в области территориального наблюдения и защиты целостности территории", - приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хакканена.

НАТО Швеция Финляндия
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