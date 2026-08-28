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Еврокомиссия в конце сентября представит предложения по реформе процесса расширения

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в конце сентября направит странам Евросоюза и в Европарламент предложения о ряде реформ процесса расширения ЕС, сообщает Bloomberg. По его сведениям, в ЕС намерены радикально реформировать эту процедуру.

В дальнейшем сформулированные в Брюсселе идеи обсудят лидеры стран ЕС.

Предложения ЕК предусматривают серию мер, которые, по замыслу инициаторов, упростят управление интеграционным объединением даже в случае увеличения количества стран-членов. В Еврокомиссии считают, что все изменения можно провести быстро, не внося поправки в основополагающие соглашения, регулирующие деятельность Евросоюза.

Так, предлагается чащее принимать ключевые решения квалифицированным большинством, а не единогласно. Такой подход, как считается, снизит вероятность возникновения ситуаций, когда небольшое количество стран блокируют принятие решений.

Часть предложений касается механизмов по дополнительной защите демократических институтов в странах ЕС. Это позволит гарантировать, что государства после вступления в Евросоюз не будут отказываться от тех или иных демократических стандартов.

Также предусматриваются меры, которые должны оградить "старых" членов ЕС от потенциально негативных для них последствий вступления новых стран.

Наконец, в ЕК предлагают отойти от нынешнего принципа, при котором у всех членов ЕС - одинаковые права и обязанности. В плане содержится идея, предусматривающая поэтапное присоединение к Евросоюзу: таким образом, новые члены Европейского союза при такой схеме не сразу станут полноправными участниками. Сторонники подобного подхода уверены, что таким образом процесс расширения можно будет, с одной стороны, ускорить, а с другой - постепенно готовить новых членов к полноформатному участию в жизни ЕС.

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Еврокомиссия в конце сентября представит предложения по реформе процесса расширения

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