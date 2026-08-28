Новый король Норвегии взял имя Хокон VIII

Новый король Норвегии Хокон VIII Фото: Per Ole Hagen/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Новый король Норвегии, сын умершего утром в пятницу монарха Харальда V, будет править под именем Хокон VIII, сообщают западные СМИ со ссылкой на норвежский королевский дворец.

В качестве девиза Хокон VIII выбрал изречение "Всё ради Норвегии". Его же использовали и несколько его предшественников на троне, в том числе - его отец.

Ранее сообщалось, что король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет в больнице в Осло.

"В Норвегии всегда есть глава государства. Это означает, что в момент смерти монарха наследник трона становится королем", - сообщает общественный вещатель NRK.

53-летний Хокон VIII в пятницу уже в качестве короля провел первую встречу с правительством.

Официально король Хокон VIII будет приведён к присяге перед парламентом и правительством, как того требует статья 9 Конституции. Как ожидается, это произойдет через несколько дней после смерти Харальда V. В Норвегии нет церемонии коронации, как в Великобритании, Хокон VIII сделает королевское заявление.

Затем последует так называемое подписание - церковная церемония, на которой новый король получает благословение церкви. Это может пройти через шесть месяцев после восшествия на трон.

В Норвегии у короля немного больше полномочий, чем в Швеции, отмечает издание. Именно король подписывает законы и председательствует на заседаниях кабинета министров каждую пятницу. В последние годы Хокон VIII также представлял семью из-за хрупкого здоровья своих родителей.

Королевой стала супруга Хокона крон-принцесса Метте-Марит.

Хокон VIII и королева имеют популярного наследника престола - принцессу Ингрид Александру. Недавно она прервала учёбу в Австралии и переехала домой, чтобы учиться в Осло, пишет NRK.