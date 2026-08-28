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Число жертв наводнений в Непале выросло до 538 человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Число погибших во время сильных наводнений в Непале выросло до 538 человек, сообщает в пятницу издание The Kathmandu Post со ссылкой на местные власти.

Ранее поступали данные о 469 жертвах.

Спасатели продолжают поисковые работы. Сотни человек все еще числятся пропавшими без вести.

В Международном комитете Красного Креста в пятницу заявили, что, по их оценкам, стихия могла затронуть в общей сложности около 93 тыс. человек.

По предварительным данным, причиной внезапного мощного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Непал
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Число жертв наводнений в Непале выросло до 538 человек

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