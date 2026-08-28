Азербайджан признал Иран страной, где дипломаты сталкиваются с военными рисками

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов включил Иран в список стран, где азербайджанские дипломатические представительства работают условиях войны и вооруженного конфликта, сообщило правительство Азербайджана.

Такие изменения внесены в правила предоставления гарантий и компенсаций сотрудникам дипломатической службы. Иран стал восьмой страной в этом списке.

Срок действия постановления - с 1 марта по 31 декабря 2026 года.