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Балтийские страны НАТО планируют создать опергруппу для защиты от дронов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА, сообщают в пятницу европейские СМИ.

По словам Добриндта, необходимо создать такую опергруппу, которая обеспечивала бы быстрый обмен информацией.

СМИ отмечают, что Германия в последнее время стала уделять особое внимание вопросу беспилотных угроз, поскольку ранее в августе в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили БПЛА со взрывчаткой.

Германия НАТО Балтийское море
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