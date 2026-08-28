Балтийские страны НАТО планируют создать опергруппу для защиты от дронов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединенную оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА, сообщают в пятницу европейские СМИ.

По словам Добриндта, необходимо создать такую опергруппу, которая обеспечивала бы быстрый обмен информацией.

СМИ отмечают, что Германия в последнее время стала уделять особое внимание вопросу беспилотных угроз, поскольку ранее в августе в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили БПЛА со взрывчаткой.