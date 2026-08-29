США убрали 11 мин из Ормузского пролива

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По инициативе США в районе основного маршрута через Ормузский пролив было убрано более 200 похожих на мины объектов, из которых только 11 действительно оказались минами, сообщает в ночь на субботу журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"В районе главного маршрута через Ормузский пролив удалили более 200 объектов, похожих на мины. Из них минами оказались только 11, причем всего несколько из них были установлены правильно", - написал он в соцсети X.

Axios поясняет, что для разминирования используются дроны, в операции участвуют бойцы американских спецподразделений, а также частные компании.

Власти США в последние месяцы регулярно заверяют, что де-факто контролируют пролив. В Тегеране же утверждают, что это не так.