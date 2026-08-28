Лидеры РФ и КНР на встрече в рамках ШОС обсудят проект "Сила Сибири-2"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят проект "Сила Сибири-2" и возможную финализацию договоренностей по нему в рамках встречи в Бишкеке на саммите ШОС, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером КНР, которая состоится 31 августа", - сказал Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", возможна ли финализация договоренностей России и КНР по проекту "Сила Сибири-2" в рамках предстоящей поездки президента РФ на саммит ШОС в Бишкек и во Владивосток на Восточный экономический форум.

Ушаков также рассказал, что "на полях" ВЭФ Путин также встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном. По словам помощника президента РФ, Дин Сюэсян хорошо разбирается в вопросах практического сотрудничества между РФ и КНР, поскольку является председателем сразу двух межправительственных комиссий - по инвестиционному сотрудничеству и энергетическому сотрудничеству.

"Так что вполне логично, что мы с ним встретимся и обсудим вопросы двустороннего экономического сотрудничества", - сказал представитель Кремля.

"Кроме того, хотелось бы отметить, что 4 сентября, тоже в рамках Восточного экономического форума и тоже во Владивостоке, пройдёт 8-я российско-китайская встреча по энергетике. Она называется 8-й российско-китайский энергетический бизнес-форум", - отметил Ушаков.

Он пояснил, что это площадка для ежегодного общения деловых кругов России и КНР, которые занимаются, прежде всего, энергетическими вопросами.

В рамках данного мероприятия глава "Роснефти" Игорь Сечин, который является ответственным секретарем комиссии при президенте по вопросам развития стратегии ТЭК и экологической безопасности, огласит приветственное послание Путина участникам бизнес-форума.