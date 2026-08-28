Поиск

Власти Нидерландов планируют расширить полномочия разведслужб

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Кабмин Нидерландов представил законопроект, согласно которому Службе общей разведки и безопасности (AVID) и Военной разведке и службе безопасности (MIVD) нужно предоставить расширенные полномочия для борьбы с противниками страны, сообщают местные СМИ.

В частности, AVID и MIVD должны будут самостоятельно, без предварительного уведомления вышестоящих инстанций, вести слежку за хакерами. В случае признания иностранной структуры враждебной, агентства смогут противодействовать любому, кто может работать на нее.

Законопроект также предусматривает более тесную работу спецслужб с банками, университетами и онлайн-ресурсами; разведка в некоторых случаях сможет требовать от них предоставлять информацию.

СМИ напоминают, что эти планы вызывали беспокойство по поводу сохранения тайны частной жизни подданных Нидерландов. В свою очередь министр обороны Дилан Йешилгёз-Зегериус заверила, что контроль за действиями спецслужб продолжит осуществляться, впоследствии их действия проверят надзорные органы.

На данный момент законопроект открыт для общественного обсуждения, прежде чем он поступит на рассмотрение в парламент.

Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Нидерландов планируют расширить полномочия разведслужб

Семеро российских туристов числятся пропавшими без вести в Непале

Бишкек на пороге главных событий: как Киргизия готовится принять саммит ШОС и Игры кочевников

Суд в США признал незаконным отнесение властями Anthropic к ненадежным поставщикам

Еврокомиссия в конце сентября представит предложения по реформе процесса расширения

Число жертв наводнений в Непале выросло до 538 человек

 Число жертв наводнений в Непале выросло до 538 человек

Новый король Норвегии взял имя Хокон VIII

 Новый король Норвегии взял имя Хокон VIII

Экс-советник офиса Зеленского Арестович заочно приговорен в РФ к 11 годам

Трамп назвал себя единственным величайшим президентом США

 Трамп назвал себя единственным величайшим президентом США

Добыча нефти восстановлена в Казахстане после снижения из-за атак на КТК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11432 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3587 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов