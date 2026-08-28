Власти Нидерландов планируют расширить полномочия разведслужб

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Кабмин Нидерландов представил законопроект, согласно которому Службе общей разведки и безопасности (AVID) и Военной разведке и службе безопасности (MIVD) нужно предоставить расширенные полномочия для борьбы с противниками страны, сообщают местные СМИ.

В частности, AVID и MIVD должны будут самостоятельно, без предварительного уведомления вышестоящих инстанций, вести слежку за хакерами. В случае признания иностранной структуры враждебной, агентства смогут противодействовать любому, кто может работать на нее.

Законопроект также предусматривает более тесную работу спецслужб с банками, университетами и онлайн-ресурсами; разведка в некоторых случаях сможет требовать от них предоставлять информацию.

СМИ напоминают, что эти планы вызывали беспокойство по поводу сохранения тайны частной жизни подданных Нидерландов. В свою очередь министр обороны Дилан Йешилгёз-Зегериус заверила, что контроль за действиями спецслужб продолжит осуществляться, впоследствии их действия проверят надзорные органы.

На данный момент законопроект открыт для общественного обсуждения, прежде чем он поступит на рассмотрение в парламент.