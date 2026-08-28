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Семеро российских туристов числятся пропавшими без вести в Непале

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - После разрушительного наводнения в Непале семь российских туристов числятся пропавшими без вести, еще двое граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны.

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Согласно данным Nepal Tourism Board на вечер 28 августа, число спасенных иностранных туристов составляет 121. Из них 85 - граждане Индии, 16 Китая, девять - Южной Кореи, по двое - России, США и Италии, по одному - Бельгии, Болгарии, Португалии, Испании и Швейцарии.

Всего в списке фигурируют 743 путешественника из 36 стран. Местонахождение 622 граждан пока не установлено.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. Особенно пострадал район Расува. По данным непальского Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими, в настоящее время в стране пропавшими без вести числятся около тысячи человек, при этом около 600 из них - туристы и паломники.

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Непал
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