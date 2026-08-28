Семеро российских туристов числятся пропавшими без вести в Непале

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - После разрушительного наводнения в Непале семь российских туристов числятся пропавшими без вести, еще двое граждан России были спасены, сообщает издание Nepal News со ссылкой на данные управления по туризму этой страны.

Согласно данным Nepal Tourism Board на вечер 28 августа, число спасенных иностранных туристов составляет 121. Из них 85 - граждане Индии, 16 Китая, девять - Южной Кореи, по двое - России, США и Италии, по одному - Бельгии, Болгарии, Португалии, Испании и Швейцарии.

Всего в списке фигурируют 743 путешественника из 36 стран. Местонахождение 622 граждан пока не установлено.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. Особенно пострадал район Расува. По данным непальского Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими, в настоящее время в стране пропавшими без вести числятся около тысячи человек, при этом около 600 из них - туристы и паломники.