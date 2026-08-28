Гроб с телом короля Харальда V установлен во дворце в Осло для народного прощания

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Гроб с телом короля Норвегии Харальда V в пятницу доставлен в королевский дворец в Осло, сообщает норвежский общественный телерадиовещатель NRK.

"Гроб в катафалке доставлен из Национальной больницы во дворец, процессию сопровождали члены его семьи, включая нового короля Норвегии Хокона VIII с супругой", - передает NRK.

По маршруту процессии выстроилось огромное число людей, пожелавших проститься с монархом.

Гроб будет выставлен во дворце для народного прощания вплоть до похорон, дата которых пока не объявлена.

Король Норвегии Харальд V скончался в больнице в Осло ранее в пятницу в возрасте 89 лет, сообщил в пятницу королевский дворец.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что Его Величество король Харальд скончался", - говорится в сообщении.

В последние дни его состояние ухудшилось, он находился в больнице, а его обязанности взял на себя его сын Хокон, которому теперь перешел титул отца.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года у наследного принца Улафа, впоследствии ставшего королем Улафом V, и принцессы Марты Шведской. Он стал первым за 567 лет норвежским принцем, родившимся в Норвегии, а не за границей.