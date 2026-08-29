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Посольство РФ сообщило о восьми пропавших без вести россиянах в районе бедствия в Тибете

Посольство РФ сообщило о восьми пропавших без вести россиянах в районе бедствия в Тибете
Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Восемь российских граждан числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на границе КНР и Непала, сообщило посольство России в Китае.

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"По состоянию на вечер 29 августа 8 россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе. Информация об их обнаружении в диппредставительство не поступала", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства в субботу.

Как отметили в дипмиссии, "китайскими властями для иностранных граждан, находящихся в Тибетском автономном районе, организована эвакуация в Непал по альтернативному маршруту - через КПП Чжанму".

"Сегодня при содействии посольства через этот КПП китайско-непальскую границу пересекли три россиянина", - отмечается в сообщении.

Ранее управление по туризму Непала сообщало о семи российских туристах, считающихся пропавшими без вести.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

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Непал Китай Тибет посольство РФ
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