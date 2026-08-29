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Количество погибших в Непале достигло 626 человек

Количество погибших в Непале достигло 626 человек
Фото: Ambir Tolang/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 626 человек, 2,4 тыс. числятся пропавшими без вести, сообщает посольство РФ в этой стране в субботу.

"Согласно обновленным непальскими властями данным, количество подтвержденных погибших в результате наводнения достигло 626, пропавшими без вести числятся 2,4 тыс. человек. В части, касающейся российских граждан, новых сведений нет", - говорится в сообщении.

Как сообщало ранее управление по туризму Непала, в числе пропавших без вести находятся семь российских туристов.

Посольство призывает родственников граждан РФ, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить в дипмиссию официальные обращения с запросом их поиска.

"Дело в том, что по одному гражданину, числящемуся как пропавший, такого обращения не поступило, а в отношении еще двоих информация передана людьми, представившимися друзьями, коллегами или просто знакомыми", - отмечают дипломаты.

По данным управления по туризму Непала, по состоянию на вечер 28 августа число спасенных иностранных туристов составляет 121. Из них 85 - граждане Индии, 16 - Китая, 9 - Южной Кореи, по двое - России, США и Италии, по одному - Бельгии, Болгарии, Португалии, Испании и Швейцарии. Всего в списке фигурируют 743 путешественника из 36 стран. Местонахождение 622 граждан пока не установлено.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. Особенно пострадал район Расува.

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