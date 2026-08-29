Турция смягчила требования к пшенице из России

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Турция, являющаяся одним из крупных покупателей российской пшеницы, смягчила фитосанитарные требования к этому зерну из РФ.

Как сообщает федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК), с 4 августа 2026 года Турция ввела новые фитосанитарные требования к импортной пшенице. Согласно им, возбудители головневых заболеваний - Tilletia barclayana, Tilletia indica, Tilletia controversa, Tilletia caries и Tilletia laevis - признаются запрещенными патогенами, ввоз пшеницы с ними в страну не допускается. Их наличие или отсутствие проверяется с помощью лабораторных испытаний.

По результатам состоявшихся в июле в Анкаре и в августе в Москве переговоров Россельхознадзора с главным управлением по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйства Турции турецкая сторона сочла возможным смягчить фитосанитарные требования, сообщает ЦОК АПК.

"А именно - из пяти видов головневых грибов, отсутствие которых было обязательным требованием турецкой стороны при поставках пшеницы из России в Турцию, исключены два вида возбудителей твердой головни пшеницы (Tilletia caries и Tilletia laevis)", - говорится в сообщении.

Центр подчеркнул, что российская пшеница может беспрепятственно поставляться в Турцию при наличии этих видов возбудителей.