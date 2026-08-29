В Исландии стартовал референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Исландии в субботу открылись избирательные участки, на которых граждане страны могут выразить позицию по вопросу о возобновлении переговоров о вступлении страны в ЕС.

По сообщению государственного общественного телерадиовещателя RUV, в Исландии в 09:00 (12:00 по Москве) открылись более ста участков, они будут открыты до 22:00 по местному времени (01:00 по московскому времени в воскресенье).

Референдум вызвал большой интерес у граждан страны: более 60 тыс. граждан страны (около 20%) проголосовали досрочно.

Согласно данным опросов, проведенных в дни, предшествующие референдуму, разрыв между сторонниками возобновления переговоров с ЕС и противниками будет минимальным, но победу, скорее всего, одержат сторонники сближения с ЕС - 51% против 48%.

Результаты референдума определят, получит ли правительство Исландии мандат на возобновление переговоров. Далее, в случае если переговорный процесс с Брюсселем завершится успешно, исландцев ожидает еще один референдум - им нужно будет высказаться уже по конкретному плану присоединения к Евросоюзу.

Ключевым вопросом в случае возобновления переговорного процесса с ЕС является рыболовство, которое составляет около 40% экспорта страны. Вступление в ЕС означает переход под юрисдикцию Единой рыболовной политики, в соответствии с которой ЕС будет управлять водными ресурсами Исландии. Власти страны настаивают на сохранении полной независимости в этой отрасли.

Исландия уже подавала заявку на вступление в 2009 году, когда в стране разразился финансовый кризис, однако в 2015 году переговоры прекратились. К тому времени экономическая обстановка в стране нормализовалась, а правящая партия взяла курс на менее тесное сотрудничество с ЕС.

В 2024 году ситуация изменилась, когда к власти пришла коалиция, выступающая за более тесное взаимодействие с европейскими странами. В коалиционном соглашении содержится обещание провести до 2027 года референдум о возобновлении переговоров о вступлении Исландии в ЕС.