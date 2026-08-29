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Лидеры 17 стран и генсек ООН соберутся на саммит ШОС в Бишкеке

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова 1 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате "ШОС плюс", сообщает в субботу пресс-служба киргизского лидера.

В заседаниях примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан и вице-премьер Египета Хусейн Иса.

От международных организаций примут участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай.

Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития Организации, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам заседания будут подписаны Бишкекская декларация двадцатипятилетия ШОС, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности Организации, а также принят ряд тематических заявлений глав государств.

Предстоящий саммит станет главным итоговым мероприятием председательства Киргизии в ШОС в 2025-2026 годах, проходящего под девизом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

Бишкек Киргизия ШОС ООН
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