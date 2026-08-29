В Иране признали наличие сложностей, связанных с санкциями США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал, что страна сталкивается с проблемами из-за экономических санкций США и блокады портов.

"Естественно, что у людей в повседневной жизни есть проблемы", - сказал он в беседе с журналистом в эфире государственного телевидения.

Пезешкиан отметил, что "если санкции продолжатся, инфляция будет расти".

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США, но на этой неделе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой", чтобы еще больше изолировать страну в финансовом плане, пытаясь заставить ее отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.