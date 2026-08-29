Компания заявила об угоне в Нью-Джерси ее грузовика с 40 тыс. фунтов пива

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Грузовик, перевозивший примерно 40 тысяч фунтов пива, что эквивалентно 50 тысячам банок, был угнан в Монтклэре, штат Нью-Джерси.

Как сообщает ABC News, производитель Pabst Blue Ribbon сообщил о краже в соцсетях, призвав вора вернуть украденное.

В заявлении компании подчеркивается, что они дают злоумышленнику 18 дней на то, чтобы вернуть грузовик. И обещают, если это будет сделано в указанный срок, то они не будут обращаться в правоохранительные органы.

Также они обещали награду за помощь в поисках похищенного.

Вместе с тем представитель Pabst заявил, что компания находится в контакте с местными властями и благодарна им за помощь в розыске.