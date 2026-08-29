Мерц на следующей неделе планирует объявить о санкциях против РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен на следующей неделе ввести отдельные от ЕС санкции против России, сообщает в субботу Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что это может произойти во вторник - одновременно со встречей глав МИД ЕС в Ирландии, либо - еще раньше.

По информации Politico, Мерц собирается возложить на РФ ответственность за инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, и именно из-за этого и введет ограничительные меры. "Один из чиновников, знакомый с ситуацией, заявил, что в рамках ответа на инцидент было был недостаточно выдворить российских дипломатов или закрыть Русский дом в Берлине. Требуются более жесткие меры - такие как усиление санкций или расширение поставок оружия Украине", - говорится в в статье.

Издание подчеркивает, что у этой инициативы может быть и внутриполитическая подоплека - вскоре в ФРГ пройдут выборы в нескольких землях. Согласно опросам, победу может одержать "Альтернатива для Германии", которую нынешние власти страны называют пророссийской. Предполагается, что объявление мер против России может замышляться для того, чтобы попытаться ухудшить позиции политических соперников Мерца.

В начале августа в Лейпциге обнаружили БПЛА с неразорвавшимся взрывным устройством. СМИ ФРГ выступали с предположениями, что дрон мог быть связан с РФ, однако официально в Берлине с такими обвинениями пока не выступали.