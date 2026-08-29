Анкара заявила Киеву о недопустимости ударов по турецким судам

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции заявили Киеву о недопустимости ударов по турецким судам в Черном море, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

По его информации, в турецкий МИД вызвали посла Украины Наримана Джелялова в связи с информацией о недавнем обстреле в Черном море турецкого судна, а также - судна, отправленного для его буксировки.

Турецкая сторона пояснила, что речь идет об инцидентах, произошедших 26 и 27 августа. Сначала под удар попало судно "Лидер Бордо Мави", эксплуатируемое турецкой компанией, а днем позже было атаковано отправленное для буксировки судно "Лидер Коджатепе".

"В ходе встречи была озвучена реакция Турции на указанные нападения, а также были сделаны необходимые предупреждения о том, что обеспечение безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море является обязательным условием", - отмечает "Анадолу" со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство