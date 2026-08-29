Власти Бельгии не изменят позицию по замороженным активам РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бельгийские власти по-прежнему против использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен.

"Торга по этому вопросу быть не может. Вопрос закрыт", - приводит в субботу его слова портал Euractiv.

Франкен заверил, что "наш премьер-министр будет жестко отстаивать эту позицию".

Euractiv подчеркивает, что Франкен более резко высказался по этому вопросу, нежели глава МИД Бельгии Максим Прево, ранее в августе заявивший, что использование активов было бы возможным при условии, что все страны ЕС разделят между собой юридическую ответственность за последствия.

В декабре прошлого года, во многом из-за позиции Бельгии, в ЕС отказались от реализации предложения об использовании российских активов. Однако ранее на этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию вернуться к этой идее поискать новые способы, которые бы позволили ее реализовать.

Основная часть замороженных активов находится как раз в Бельгии.