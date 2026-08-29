Опрос показал хорошие шансы Ле Пен на победу на президентских выборах во Франции в 2027 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава парламентской фракции французской националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, согласно опросу общественного мнения, способна победить на президентских выборах 2027 года "при любом сценарии".

"Несмотря на ее обвинительный приговор по апелляции за нецелевое использование государственных средств, Марин Ле Пен остается кандидатом, лидирующим на президентских выборах 2027 года, согласно опубликованному в эту субботу последнему опросу (исследовательского и консалтингового центра - ИФ) Elabe по заказу BFMTV и La Tribune Dimanche", - передает BFMTV.

По итогам опроса, за восемь месяцев до голосования лидер депутатов от "Национального объединения" значительно опережает всех по уровню поддержки в первом туре. В зависимости от протестированных сценариев, за нее готовы проголосовать от 34% до 35,5% зарегистрированных избирателей, намеревающихся прийти на участки.

Как показывают данные опроса, бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра и кандидат от возглавляемой им правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп в настоящее время имеет одни из лучших шансов противостоять Ле Пен во втором туре.

Филипп, в зависимости от сценария, получает в первом туре от 17% до 20,5% голосов избирателей. Если лидер партии "Горизонты" будет единственным представителем центристского блока, он опережает кандидата от крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона на 3 пункта в сценарии с Рафаэлем Глюксманном в качестве кандидата от Социалистической партии, и на 5,5 пунктов - в сценарии с Франсуа Олландом. В случае, если кандидат от пропрезидентской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь сохранит свою кандидатуру, Филипп будет идти вровень (14,5%) с Меланшоном.

При этом Elabe уточняет, что Атталь теряет позиции, ни один сценарий не прогнозирует его рейтинг выше 12%. В сценарии, по которому он столкнется с кандидатурой Филиппа, его рейтинг даже упадет до 6,5%.

Меланшон по-прежнему лидирует на левом фланге, хотя его импульс ослаб по сравнению с опросом Elabe, опубликованным в июле. Лидеру партии "Непокоренная Франция" прогнозируют от 14 до 14,5% голосов в первом туре.

"Во втором туре Марин Ле Пен также является фаворитом во всех гипотезах. Кандидат от крайне правых уверенно побеждает Жан-Люка Меланшона (69,5% против 30,5%). Она также одерживает уверенную победу над Рафаэлем Глюксманом (57% против 43%) и Габриэлем Атталем (57% против 43%). Дуэль с Эдуаром Филиппом выглядит более напряженной: Марин Ле Пен побеждает с небольшим перевесом (52,5% против 47,5%)", - сообщает BFMTV.