В Иракском Курдистане рассчитывают на продолжение военного сотрудничества с США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Иракского Курдистана желают не прекращать взаимодействие с США в военной сфере, несмотря на то, что действие подписанного сторонами в 2016 году договора о сотрудничестве истекает 30 сентября, сообщает The National в воскресенье.

"Окончание срока действия договора не стоит интерпретировать как завершение стратегического партнерства между США и Курдистаном. Курдские силы "пешмерга" являются ключевым, надежным партнером в борьбе с терроризмом. Остается мощная основа для продолжения сотрудничества", - заявил представитель премьера Иракского Курдистана Норельдин Вайзи.

Он добавил, что в будущем возможны переговоры о новом рамочном соглашении о поддержке Вашингтоном "пешмерги".

В свою очередь, неназванный представитель курдских властей отметил, что остановка финансовой поддержки США не означает полного прекращения военной помощи: в силе должны остаться процессы обучения, консультирование, работа с логистикой, институциональные реформы, наращивание боевого потенциала, усилия по объединению сил пешмерги. The National напоминает, что несмотря на усилия по интеграции отрядов "пешмерги", часть их отрядов лояльна правящей Демократической Партии Курдистана, а часть - Патриотическому союзу Курдистана.

"Поэтапный отказ от финансирования обсуждался уже некоторое время, оно связано с более масштабной адаптацией коалиции во главе с США в Ираке", - отметил курдский чиновник.

Издание напоминает, что соглашение властей Иракского Курдистана и США легло в основу военной кампании против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация); в 2022 году договор обновили, с расчетом еще на четыре года.

При этом завершение его действие совпадает со сроком, к которому международная коалиция должна вывести войска из Ирака по соглашению с Багдадом от 2024 года.

Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди ранее в августе подтвердил, что войска коалиции под эгидой США готовятся к уходу с баз в Иракском Курдистане и к их передаче к 30 сентября иракским вооруженным силам.