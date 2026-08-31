Поиск

Глава МИД РФ назвал условие возобновления деятельности Арктического совета

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие его участники будут работать на основе взаимного учета интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников", - написал Лавров в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности" для информационного портала arctic.ru.

В то же время, указал глава российского МИД, Москва готова и к сценарию, "который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым по сути ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета".

"На этот случай у нас есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике", - пояснил Лавров.

Кроме того, отметил министр, Россия исходит из того, что "арктические морские пространства - неотъемлемая часть Мирового океана", на которые "в полной мере распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, закрепившие за прибрежными государствами особые права и обязанности в Заполярье".

"Приверженность этим правам и обязанностям зафиксирована в принятой в 2008 году Илулиссатской декларации арктической "пятерки" - России, Дании, Канады, Норвегии и США", - уточнил Лавров.

"На нынешнем этапе не видим необходимости в разработке новых международно-правовых инструментов регулирования экономической и иной активности в высоких широтах", - заключил глава МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Арктический совет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил, что активность НАТО в Арктике создает угрозы безопасности РФ

Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

 Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

Более 80 американцев пропали без вести в результате наводнения в Непале и Китае

Военные РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"

Трамп заявил, что нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США

Турция не получала от США предложений на тему разрыва экономических связей с Ираном

Число пропавших после наводнения в Непале россиян возросло до девяти

Не менее семи человек стали жертвами крушения судна у северных берегов Кипра

 Не менее семи человек стали жертвами крушения судна у северных берегов Кипра

В МИД Ирана заявили, что не откроют Ормуз до выполнения требований Тегерана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11472 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3596 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов