Глава МИД РФ назвал условие возобновления деятельности Арктического совета

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие его участники будут работать на основе взаимного учета интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников", - написал Лавров в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности" для информационного портала arctic.ru.

В то же время, указал глава российского МИД, Москва готова и к сценарию, "который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу и тем самым по сути ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета".

"На этот случай у нас есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике", - пояснил Лавров.

Кроме того, отметил министр, Россия исходит из того, что "арктические морские пространства - неотъемлемая часть Мирового океана", на которые "в полной мере распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, закрепившие за прибрежными государствами особые права и обязанности в Заполярье".

"Приверженность этим правам и обязанностям зафиксирована в принятой в 2008 году Илулиссатской декларации арктической "пятерки" - России, Дании, Канады, Норвегии и США", - уточнил Лавров.

"На нынешнем этапе не видим необходимости в разработке новых международно-правовых инструментов регулирования экономической и иной активности в высоких широтах", - заключил глава МИД РФ.