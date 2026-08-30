Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на данные данные, озвученные национальной телерадиовещательной корпорацией RUV.

Против выступили 52,8% участников референдума, "за" - проголосовали 47,2%.

Столица страны Рейкьявик оказалась единственной территорией, где большинство проголосовало за возобновление переговоров.

Явка оказалась высокой: на участки пришли 82% из 270 тысяч человек, имеющих право голоса.

Голосование прошло на фоне неоднократно озвученных президентом США Дональдом Трампом намерений взять под контроль находящуюся рядом Гренландию. Хотя Исландия является членом НАТО, сторонники присоединения к ЕС убеждены, что вступление в Союз может дать островному государству защиту, если Трамп решит сделать аналогичные заявления в его отношении.

Результаты референдума определяют, получит ли правительство Исландии мандат на возобновление переговоров. Если бы жители страны выступили "за" и если бы переговорный процесс с Брюсселем прошел успешно, исландцам предстоял бы еще один референдум, где нужно высказаться уже по конкретному плану присоединения к Евросоюзу.

Исландия уже подавала заявку на вступление в 2009 году, когда в стране разразился финансовый кризис, однако в 2015 году переговоры прекратились. К тому времени экономическая обстановка в стране нормализовалась, а правящая партия взяла курс на менее тесное сотрудничество с ЕС.