Поиск

Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС
Фото: Micah Garen/Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на данные данные, озвученные национальной телерадиовещательной корпорацией RUV.

Против выступили 52,8% участников референдума, "за" - проголосовали 47,2%.

Столица страны Рейкьявик оказалась единственной территорией, где большинство проголосовало за возобновление переговоров.

Явка оказалась высокой: на участки пришли 82% из 270 тысяч человек, имеющих право голоса.

Голосование прошло на фоне неоднократно озвученных президентом США Дональдом Трампом намерений взять под контроль находящуюся рядом Гренландию. Хотя Исландия является членом НАТО, сторонники присоединения к ЕС убеждены, что вступление в Союз может дать островному государству защиту, если Трамп решит сделать аналогичные заявления в его отношении.

Результаты референдума определяют, получит ли правительство Исландии мандат на возобновление переговоров. Если бы жители страны выступили "за" и если бы переговорный процесс с Брюсселем прошел успешно, исландцам предстоял бы еще один референдум, где нужно высказаться уже по конкретному плану присоединения к Евросоюзу.

Исландия уже подавала заявку на вступление в 2009 году, когда в стране разразился финансовый кризис, однако в 2015 году переговоры прекратились. К тому времени экономическая обстановка в стране нормализовалась, а правящая партия взяла курс на менее тесное сотрудничество с ЕС.

Исландия Евросоюз ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

 Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

Более 80 американцев пропали без вести в результате наводнения в Непале и Китае

Военные РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"

Трамп заявил, что нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США

Турция не получала от США предложений на тему разрыва экономических связей с Ираном

Число пропавших после наводнения в Непале россиян возросло до девяти

Не менее семи человек стали жертвами крушения судна у северных берегов Кипра

 Не менее семи человек стали жертвами крушения судна у северных берегов Кипра

В МИД Ирана заявили, что не откроют Ормуз до выполнения требований Тегерана

Телескоп Nancy Grace Roman начал автономный полет в район исследований

 Телескоп Nancy Grace Roman начал автономный полет в район исследований

Пассажирский паром перевернулся у берегов Северного Кипра
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3595 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов