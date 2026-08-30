Более 80 американцев пропали без вести в результате наводнения в Непале и Китае

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Не менее 85 американцев числятся пропавшими без вести в зоне бедствия в пограничных районах Непала и КНР, где ранее произошло сильное наводнение, заявил телеканалу ABC представитель Госдепартамента США Томми Пиготт.

"Этим утром я могу сказать, что пропали без вести ориентировочно 85 американцев. Мы видели информацию, что девять граждан США спасли. На данный момент мы не знаем о летальных исходах среди граждан США", - сказал он.

Пиготт отметил, что Госдеп координируется с правительством Непала для содействия поисково-спасательным операциям и выделяет $3,6 млн на срочную гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что, согласно данным от госорганов КНР, в Китае в списках пропавших без вести 261 иностранец, в том числе 18 человек из США и 15 из Британии. В Непале перестали выходить на связь 2 498 человек, в том числе 589 иностранцев.

Непальские власти предупреждали в воскресенье об опасности новых наводнений.

Число российских граждан, пропавших после наводнения на севере Непала, выросло до девяти, сообщило ранее в воскресенье посольство РФ в этой стране.

26 августа на севере Непала и приграничных с ним районах Китая сошел мощный селевой поток и произошло сильное наводнение. Причиной наводнения, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.