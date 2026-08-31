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США перехватили 83 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 83 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 30 августа силы Центрального командования США перенаправили 83 коммерческих судна, вывели из строя три и провели досмотр еще двух судов, чтобы обеспечить соблюдение блокады"- говорится в сообщении в соцсети X.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня.

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ВМС США Иран блокада
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