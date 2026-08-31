Взрывы раздались в Иордании после иранского удара

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Несколько взрывов прозвучали в ночь на понедельник в Иордании после иранского ракетного удара, сообщает Press TV.

"Поступают сообщения о нескольких взрывах в Иордании после иранских ударов", - информировал телеканал.

Press TV также публикует в Telegram видео с подписью: "Ракеты, запущенные из Ирана по позициям врага", локация пусков и их направление не уточняется.

Ранее телеканал сообщил, что иранские военные запустили ракеты в сторону принадлежащих США судов в Ормузском проливе.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что ответят на американский удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларек.