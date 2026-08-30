США вывели из строя две иранские ракетные пусковые установки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США нанесли удары по двум пусковым ракетным установкам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на острове Ларек, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

"Силы США уничтожили ударами с воздуха две ракетных пусковых установки КСИР на острове Ларек", - пишет телеканал со ссылкой на американское официальное лицо.

Отмечается, что Штаты нанесли удары, когда иранцы готовились запустить ракеты, несущие морские мины, в сторону Ормузского пролива.

Источник подчеркнул, что американские силы продолжают внимательно следить за обстановкой в регионе.

В свою очередь, иранское агентство "Тасним" сообщает, что по первым данным, по пусковым установкам ударили БПЛА, два человека погибли, еще двое получили ранения.