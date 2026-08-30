Поиск

США вывели из строя две иранские ракетные пусковые установки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США нанесли удары по двум пусковым ракетным установкам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на острове Ларек, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

"Силы США уничтожили ударами с воздуха две ракетных пусковых установки КСИР на острове Ларек", - пишет телеканал со ссылкой на американское официальное лицо.

Отмечается, что Штаты нанесли удары, когда иранцы готовились запустить ракеты, несущие морские мины, в сторону Ормузского пролива.

Источник подчеркнул, что американские силы продолжают внимательно следить за обстановкой в регионе.

В свою очередь, иранское агентство "Тасним" сообщает, что по первым данным, по пусковым установкам ударили БПЛА, два человека погибли, еще двое получили ранения.

США Иран КСИР пусковые установки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил, что активность НАТО в Арктике создает угрозы безопасности РФ

Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

 Исландцы выступили против новых переговоров о вступлении в ЕС

Более 80 американцев пропали без вести в результате наводнения в Непале и Китае

Военные РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"

Трамп заявил, что нефть Венесуэлы поможет восполнить стратегические резервы США

Турция не получала от США предложений на тему разрыва экономических связей с Ираном

Число пропавших после наводнения в Непале россиян возросло до девяти

Не менее семи человек стали жертвами крушения судна у северных берегов Кипра

 Не менее семи человек стали жертвами крушения судна у северных берегов Кипра

В МИД Ирана заявили, что не откроют Ормуз до выполнения требований Тегерана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11472 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3596 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов