США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе ввести санкции в отношении еще одного банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил агентству Associated Press министр финансов США Скотт Бессент.

"Если придется, это будет финансовое насилие", - сказал Бессент в интервью агентству.

"Мы показываем людям, что мы знаем, кто вы, и вы знаете, кто вы есть, и это должно прекратиться", - подчеркнул он.

О каком именно банке идет речь, Бессент не уточнил.

Агентство отмечает, что это заявление Бессент сделал в преддверии встречи министров финансов стран G20 в Эшвилле (штат Северная Каролина).

Глава минфина США добавил, что намерен встретиться там с китайскими партнерами. По его словам, США "рассматривают все варианты" в плане санкций против Пекина за продолжающееся сотрудничество с Ираном.

Во вторник, 25 августа, министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Вашингтон будет готов вводить вторичные санкции против сторон, проводящих некоторые торговые операции с Ираном. По словам Бессента, Штаты сообщат другим странам, сколько им отводится времени, чтобы завершить те или иные взаимодействия с Тегераном.

Бессент отмечал, что США ведут кулуарные переговоры с другими сторонами с целью убедить их согласиться на инициативу Вашингтона.