Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в КНР у границы с Монголией и РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зафиксирован в ночь на понедельник в 147 км к востоку-юго-востоку от городского уезда Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 21:57 по Москве в воскресенье (00:57 по местному времени в понедельник), находился примерно в 260 км от границы с РФ и в 30 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР у границы с Монголией, Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии.