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В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы
Фото: Robbin Goddard / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Около 15 человек пропали без вести в национальном парке Гранд-Каньон в США после внезапного паводка, сообщает CBS News.

Поток воды смыл в реку Колорадо крупные валуны, металлические конструкции и разного рода мусор, что привело к значительным разрушениям.

Власти призвали всех, кому известно о туристах, находившихся в субботу днём в каньоне Брайт-Энджел и районе Фантом-Ранч, предоставить информацию администрации парка.

Ранее из популярного туристического района эвакуировали не менее 62 человек. По информации Национальной парковой службы, почти все пешеходные мосты через ручей Брайт-Энджел разрушены, что исключило возможность перехода через поток.

По оценке Национальной метеорологической службы, в районе с резким перепадом высот за полчаса выпало от половины до одного дюйма осадков, большая часть которых быстро стекла, усилив поток.

Власти также сообщили, что паводок повредил инфраструктуру во внутреннем каньоне, включая водопровод, обеспечивающий парк водой.

Гранд-Каньон занимает четвёртое место по посещаемости среди национальных парков США - в 2025 году его посетили 4,43 млн человек.

Колорадо Гранд-Каньон США
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В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

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