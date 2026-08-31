В CENTCOM отвергли обвинение в том, что удары по острову Ларек были актом агрессии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские военные накануне нанесли удар по иранскому острову Ларек в связи с угрозой для коммерческого судоходства, которую представляли силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пытавшиеся минировать Ормузский пролив, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска накануне предприняли ограниченные, но точные действия против сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, устанавливавших мины и представлявших непосредственную угрозу в Ормузском проливе в ходе атаки на остров Ларек", - говорится в заявлении.

"По сути, Иран создал эту угрозу, а американские военные устранили ее, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободное движение мировой торговли", - подчеркнули в командовании.

В этой связи в CENTCOM назвали "абсолютно ложным" утверждение КСИР, что удары американских сил, направленные на предотвращение установки мин в Ормузском проливе, были "актом агрессии".

Ранее представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс заявил что американские силы нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк после того, как было обнаружено, что КСИР готовит запуск ракет с морскими минами в Ормузский пролив.

Как сообщило агентство Tasnim, связанное с корпусом, удар был нанесен беспилотником, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

В ответ Иран атаковал с применением баллистических ракет две американские авиабазы на территории Иордании. По сообщению иорданской армии Иордании, силы ПВО королевства перехватили восемь иранских баллистических ракет.