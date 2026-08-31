Трамп заявил, что не боится покушений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что признает риски своей должности и не живет в страхе быть застреленным.

"Это опасная профессия. (...) Только во влиятельных президентов стреляют или подстреливают. А я очень влиятельный. Мы изменили весь мир, мы спасли нашу страну", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что не живет в страхе после пережитых попыток покушений.

В Батлере, Пенсильвания, в июле 2024 года во время предвыборного митинга Трамп был ранен в правое ухо в результате выстрела из винтовки.

25 апреля текущего года в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ стрельбу открыл 31-летний калифорниец. Тогда президент не пострадал, нападавшего задержали сотрудники Секретной службы США.