КСИР заявил о поражении американского беспилотника над Ормузским проливом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили о поражении в ночь на понедельник американского тяжелого разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper над Ормузским проливом, передают иранские СМИ.

"Американский дрон MQ-9 поражен над Ормузским проливом и упал в воды Персидского залива", - передает Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Согласно публикациям агентств "Мехр" и "Фарс", в КСИР также уточнили, что MQ-9 перехватили их средства ПВО.

В середине августа The Washington Post сообщала, что США за время конфликта с Ираном потеряли не менее 45 MQ-9 Reaper.

MQ-9 Reaper используется для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Он оснащен турбовинтовым двигателем, который позволяет ему развивать скорость более 400 км/ч. Беспилотник может находиться в воздухе 24 часа на высоте до 15 км. Он способен нести ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух", а также бомбы с лазерным наведением.

В ночь на понедельник Fox News со ссылкой на американского представителя сообщил, что Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет после американских ударов по его ракетным пусковым установкам на острове Ларек.

Между тем в КСИР заявили об уничтожении инфраструктуры технического обслуживания и точек размещения истребителей на двух американских авиабазах в Иордании.

Позже Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) информировало, что американские военные накануне нанесли удар по иранскому острову Ларек в связи с угрозой для коммерческого судоходства, которую представляли силы КСИР, пытавшиеся минировать Ормузский пролив.