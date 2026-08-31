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Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа

Обмен ударами между Ираном и США, ракетный удар по Белгороду, обрушение породы на руднике в Хабаровском крае

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли, 16 пострадали в результате ракетного удара по Белгороду. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

- Обрушение горной породы произошло на руднике в Хабаровском крае, один человек погиб, двое пострадали.

- Иран нанес удары по двум американским авиабазам в Иордании после того, как США атаковали ракетные установки на острове Ларек. По объектам на базах были выпущены баллистические ракеты. По данным КСИР, уничтожена инфраструктура техобслуживания и точки размещения истребителей.

- Администрация президента США планирует ввести санкции в отношении еще одного банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в интервью AP министр финансов Скотт Бессент.

- Медведь напал на двух охотников возле села Хатырка Анадырского района на границе Чукотки и Камчатки, мужчин госпитализировали.

- Около 15 человек пропали без вести в национальном парке Гранд-Каньон в США после внезапного паводка, не менее 62 туристов были эвакуированы.

- Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Юго Гастона в первом круге турнира Большого шлема US Open (6:4, 6:2, 6:4).

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