Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа
Обмен ударами между Ираном и США, ракетный удар по Белгороду, обрушение породы на руднике в Хабаровском крае
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Два человека погибли, 16 пострадали в результате ракетного удара по Белгороду. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
- Обрушение горной породы произошло на руднике в Хабаровском крае, один человек погиб, двое пострадали.
- Иран нанес удары по двум американским авиабазам в Иордании после того, как США атаковали ракетные установки на острове Ларек. По объектам на базах были выпущены баллистические ракеты. По данным КСИР, уничтожена инфраструктура техобслуживания и точки размещения истребителей.
- Администрация президента США планирует ввести санкции в отношении еще одного банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в интервью AP министр финансов Скотт Бессент.
- Медведь напал на двух охотников возле села Хатырка Анадырского района на границе Чукотки и Камчатки, мужчин госпитализировали.
- Около 15 человек пропали без вести в национальном парке Гранд-Каньон в США после внезапного паводка, не менее 62 туристов были эвакуированы.
- Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Юго Гастона в первом круге турнира Большого шлема US Open (6:4, 6:2, 6:4).