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Киргизия и Китай подписали договор о вечной дружбе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин подписали договор о вечной дружбе, сообщили в понедельник в пресс-службе киргизского лидера.

"Лидеры стран подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран подписали совместную декларацию Киргизии и КНР о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

По данным пресс-службы, по итогам переговоров лидеров двух стран подписано 32 документа, среди которых соглашения между правительствами Киргизии и Китая о режиме киргизско-китайской государственной границы и строительстве автомобильного пограничного моста через КПП "Бедель" на государственной границе через пограничную реку Узонгу-Кууш.

Си Цзиньпин находится в Киргизии с государственным визитом.

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