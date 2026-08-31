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Швеция рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Швеция хочет иметь продвинутое сдерживание и рассматривает возможность размещения в стране французского ядерного оружия, сообщает газета Dagens.

"Мы говорили о том, как французские ядерные возможности могут защитить Европу", - сказал журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, комментируя состоявшуюся в понедельник в Стокгольме встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы можем иметь продвинутое сдерживание. Швеция заявила, что хочет стать его частью", - подтвердил Макрон.

Макрон и Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Премьер Швеции и президент Франции приняли также участие в церемонии подписания соглашения о покупке Швецией четырёх фрегатов Naval Group. Их поставка начнется с 2030 года.

"Фрегаты имеют возможность действовать далеко за пределами Швеции, и тот факт, что Швеция приобретает такие крупные военные корабли, важен для участия в операциях НАТО в будущем", - приводит издание слова главнокомандующего вооруженными силами страны Михаэля Классона.

Как сообщил общественный вещатель SVT, французская сторона проявила интерес к сотрудничеству в разработке следующего поколения истребителей, преемников шведских Jas Gripen и французских Rafale.

По неподтвержденным данным SVT, Франция хочет также предложить Швеции крылатую ракету MdCN с дальностью более 1000 километров.

Франция НАТО Швеция Эммануэль Макрон Ульф Кристерссон
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