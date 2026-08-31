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Маск считает, что только Белый дом должен решать, может ли Киев использовать Starlink для ударов по РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американский предпринимать Илон Маск дал понять, что готов рассмотреть возможность предоставления Украине разрешения на использование спутниковой сети Starlink для ударов вглубь России, но отметил, что финальное решение - за Белым домом, пишет в понедельник издание The Financial Times со ссылкой на источники.

"Маск ранее заявлял (экс-министру обороны Украины - ИФ) Федорову, что он открыт к тому, чтобы разрешить Украине использовать дроны, оснащенные Starlink, за пределами ее границ, чтобы наносить удары по российским целям", - рассказали собеседники газеты.

"Однако Маск подчеркнул, что это политическое решение, которое должно приниматься в Белом доме", - указано в сообщении.

Starlink Илон Маск Белый дом США Украина
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