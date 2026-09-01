Press TV сообщил об остановленном в Ормузском проливе танкере

В UKMTO за последние часы сообщили о двух инцидентах с танкерами в Ормузском проливе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Саудовский танкер был остановлен во время прохождения через южную часть Ормузского пролива, передает иранский телеканал Press TV.

"Гигантский саудовский нефтетанкер SIDR, способный перевозить 2 млн баррелей нефти, был остановлен при прохождении через южную часть Ормузского пролива после активации его автоматической идентификационной системы", - говорится в сообщении.

Подтверждения со стороны Саудовской Аравии пока не поступало.

Между тем в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили о происшествии с танкером к югу от Ормузского пролива, близ побережья Омана, при этом не раскрыв подробностей и принадлежность судна.

"UKMTO получила сообщение об инциденте с участием танкера и военных сил в Индийском океане", - говорится в сообщении.

Также в управлении сообщили еще об одном инциденте с танкером непосредственно в Ормузском проливе, в 17 морских милях к востоку от оманского портового города Эль-Хасаб.

"Танкер рапортовал, что был поражен тремя неизвестными снарядами, осуществляя выход из Ормузского пролива", - уведомило управление.

В UKMTO добавили, что о пострадавших в результате инцидента не сообщалось.