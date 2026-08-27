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Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает кандидатуру своего пресс-секретаря Шона Парнелла на пост министра армии вместо Дэна Дрисколла, который в ближайшие месяцы планирует покинуть пост, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Парнелл входит в шорт-лист кандидатов на замену Дрисколла, составленный Хегсетом.

"У мистера Парнелла много сторонников в администрации, и он неустанно работает над тем, чтобы способствовать культурным изменениям и повышению подотчетности в Пентагоне. Опираясь на свой обширный боевой и управленческий опыт, он привнесет в армию подотчетность, перемены и активное трансформационное лидерство, в которых она так отчаянно нуждается в настоящее время", - заявили изданию в военном ведомстве.

The Hill сообщал, что Парнелл, который также является одним из старших советников Хегсета, в частном порядке выразил заинтересованность в должности министра армии.

Ранее сообщалось, что Дрисколл планирует покинуть свой пост в ближайшее время. По словам источника издания, министр армии готов уйти в отставку ко Дню труда - 7 сентября, но Белый дом хочет, чтобы он оставался на посту как минимум до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Белый дом Конгресс Пентагон Пит Хегсет
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