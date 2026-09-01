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Американские эксперты обнаружили в Иране подземное хранилище урана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иран располагает ранее неизвестным подземным объектом, который связан с его ядерной программой, утверждается в новом докладе экспертов вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS).

В нем указывается, что объект находится в районе ядерного комплекса по обогащению урана в Натанзе. По данным экспертов, объект, вероятно, связан с обогащением урана для возможного использования в производстве атомного оружия.

"Институт обнаружил отдельно стоящее, заглубленное бункерное сооружение на территории ядерного комплекса в Натанзе, которое, вероятно, предназначалось для хранения гексафторида урана (...) для обеспечения крупномасштабного обогащения урана на заводе по обогащению топлива в Натанзе. Бункерное сооружение было построено в период с 2010 по 2017 год, при этом основная часть строительства пришлась на период с 2015 по 2017 год", - говорится в докладе.

В исследовании указывается, что объект не был поврежден ни в ходе американо-израильских ударов по иранским ядерным центрам в июне прошлого года, ни в ходе нынешней военной кампании против Ирана.

"По всей видимости, объект не был целью военных действий ни в 2025, ни в 2026 годах. После войны в июне 2025 года на имеющихся спутниковых снимках не наблюдалось никакой активности (строительной) техники на объекте", - отметили эксперты.

По их мнению, данные о существовании секретного объекта вызывают новые опасения по поводу того, был ли уничтожен иранский ядерный потенциал во время двух военных операций США и Израиля в 2025 и 2026 годах.

США Иран уран
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