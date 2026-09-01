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Верховный суд разрешил Белому дому продолжить строительство бального зала за $400 млн

Верховный суд разрешил Белому дому продолжить строительство бального зала за $400 млн
Строительство бального зала Белого дома, вид с Вашингтонского монумента
Фото: Graeme Sloan/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд США в понедельник разрешил администрации президента Дональда Трампа продолжить строительство бального зала на территории Белого дома стоимостью $400 млн, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства. Решение, принятое минимальным большинством, заменило временный запрет, который должен был вступить в силу в ближайшие дни, пишет AP.

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Суд посчитал, что Национальный фонд охраны исторического наследия не обладает достаточными юридическими основаниями для оспаривания проекта. В постановлении отмечается, что строительство бального зала необходимо для обеспечения безопасности планируемого подземного военного объекта и проведения крупных мероприятий в более защищенном помещении.

Трамп приветствовал решение суда, заявив, что проект будет реализован "без дальнейших условий и угроз". Согласно материалам дела, ключевые элементы комплекса могут быть завершены в течение нескольких месяцев.

Национальный фонд охраны исторического наследия выразил разочарование в связи с решением, отметив, что оно не затрагивает основной аргумент организации - отсутствие у президента полномочий на реконструкцию Белого дома без согласия Конгресса.

Ранее федеральные суды постановили приостановить строительство надземной части объекта. Апелляционная инстанция подтвердила это решение, однако судья, назначенный Трампом, заявил, что у фонда нет права на иск.

Администрация настаивает, что работы имеют критическое значение для национальной безопасности.

В материалах суда указано, что строительство ведётся круглосуточно, а завершение проекта запланировано на август 2028 года.

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